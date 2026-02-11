Несколько дней назад в сети появились первые слухи о будущем смартфоне Honor 600, а теперь в базе данных Geekbench, судя по всему, был замечен и Honor 600 Lite.

Традиционно бенчмарк раскрыл ключевые характеристики устройства. Смартфон с модельным номером LNA-NX1 оснащён процессором MediaTek Dimensity 7100 и в протестированном прототипе получил 8 ГБ оперативной памяти. С самого старта продаж Honor 600 Lite будет работать под управлением Android 16.

В тесте Geekbench 6.5 устройство набрало 994 балла в одноядерном режиме и 3023 балла в многоядерном.

Кроме того, Honor 600 Lite уже прошёл сертификацию у нескольких регуляторов в разных странах, включая Таиланд и ОАЭ. Эти документы подтвердили поддержку 5G, eSIM и NFC, что для модели такого класса выглядит вполне ожидаемо.

Интересно, что в линейке Honor ранее не было модели 500 Lite — последним смартфоном с приставкой Lite был Honor 400 Lite, представленный в апреле прошлого года. Таким образом, Honor 600 Lite является его прямым преемником и, вероятно, также может быть представлен примерно в апреле. Более подробная информация о новинке должна появиться в ближайшее время.



