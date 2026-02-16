Google на серверах отключила постоянный режим «Everyone» в Quick Share на Pixel 10: теперь способ обмена предлагает только три опции — Contacts, Everyone for 10 Minutes и Your Devices. Компания изменила поведение через серверную настройку для устройств с бета-версией Google Play Services v26.06.31 — то есть постоянно держать прием открытым для всех рядом нельзя.

Для пользователей это значит меньше случайных или злонамеренных передач рядом и больше формального соответствия тому, как уже работает AirDrop у Apple. Для Google — шаг к уменьшению претензий по безопасности и к упрощению совместимости Quick Share с AirDrop и с девайсами Samsung.

Что изменилось в Quick Share

На Pixel 10 Quick Share прежний бесконечный «Everyone» убрали. Конкретика:

Версия: изменение заметили на устройствах с бета Google Play Services v26.06.31.

Новые опции: Contacts, Everyone for 10 Minutes, Your Devices.

Эффект: нельзя оставить режим «Everyone» постоянно открытым — максимальная длительность совместного доступа для всех теперь 10 минут.

Чем это отличается от AirDrop

Apple давно ограничивает опцию «Everyone» по времени — теперь Google явно копирует эту модель. По сути, Quick Share перестал быть «всем видом» передачи, который можно забыть включённым на часами; вместо этого Google ввёл временное окно, идентичное по идее тому, что использует AirDrop.

Важно: Samsung пока позволяет оставлять Quick Share открытым без лимита — опция «Only for 10 Minutes» есть в настройках, и её можно выключить. Но по мере наращивания совместимости Quick Share с AirDrop Samsung может убрать этот бесконечный режим в One UI 8.5 или One UI 9.





Почему Google сделала это

Причин несколько и они пересекаются. Во-первых, это попытка закрыть очевидную дыру в безопасности: постоянно открытый прием упрощает нежелательные передачи и потенциальный сбор данных в публичных местах. Во-вторых, это шаг к унификации поведения между экосистемами — если Quick Share должен «дружить» с AirDrop, ему выгодно действовать схожими правилами.

Третья причина — дипломатия и регуляторы. На фоне давлений со стороны ЕС и требований к интероперабельности технологий Google и Samsung получают аргумент: «мы уже сделали доступнее и безопаснее обмен между платформами». Это снижает шанс, что Apple сможет аргументировать несовместимость со стороны Android как угрозу безопасности.

Что дальше для Quick Share и Galaxy

Ничего из этого не окончательно. Возможные сценарии:

Samsung синхронизирует поведение и убирает постоянный «Everyone» в следующем обновлении One UI, чтобы не терять совместимость с AirDrop.

Quick Share сохранит лимит только на Pixel, а Galaxy оставят старую модель — получится фрагментация опыта на Android, что ударит по простоте использования.

Apple теоретически может изменить свои ограничения — но это политическое и коммерческое решение, а не только техническое.

Для пользователей самый полезный совет прост: держите Quick Share выключенным, когда не используете, и внимательно следите за настройками приватности в системе. Для производителей это сигнал — совместимость полезна, но её нельзя продавать ценой открытых дверей для злоумышленников.