one ui 6.1 quick share and nearby share
Google на серверах отключила постоянный режим «Everyone» в Quick Share на Pixel 10: теперь способ обмена предлагает только три опции — Contacts, Everyone for 10 Minutes и Your Devices. Компания изменила поведение через серверную настройку для устройств с бета-версией Google Play Services v26.06.31 — то есть постоянно держать прием открытым для всех рядом нельзя.

Для пользователей это значит меньше случайных или злонамеренных передач рядом и больше формального соответствия тому, как уже работает AirDrop у Apple. Для Google — шаг к уменьшению претензий по безопасности и к упрощению совместимости Quick Share с AirDrop и с девайсами Samsung.

Содержание
1. Что изменилось в Quick Share
2. Чем это отличается от AirDrop
3. Почему Google сделала это
4. Что дальше для Quick Share и Galaxy

Что изменилось в Quick Share

На Pixel 10 Quick Share прежний бесконечный «Everyone» убрали. Конкретика:

  • Версия: изменение заметили на устройствах с бета Google Play Services v26.06.31.
  • Новые опции: Contacts, Everyone for 10 Minutes, Your Devices.
  • Эффект: нельзя оставить режим «Everyone» постоянно открытым — максимальная длительность совместного доступа для всех теперь 10 минут.
google quick share privacy settings everyone for 10 minutes removed

Чем это отличается от AirDrop

Apple давно ограничивает опцию «Everyone» по времени — теперь Google явно копирует эту модель. По сути, Quick Share перестал быть «всем видом» передачи, который можно забыть включённым на часами; вместо этого Google ввёл временное окно, идентичное по идее тому, что использует AirDrop.

Важно: Samsung пока позволяет оставлять Quick Share открытым без лимита — опция «Only for 10 Minutes» есть в настройках, и её можно выключить. Но по мере наращивания совместимости Quick Share с AirDrop Samsung может убрать этот бесконечный режим в One UI 8.5 или One UI 9.


Почему Google сделала это

Причин несколько и они пересекаются. Во-первых, это попытка закрыть очевидную дыру в безопасности: постоянно открытый прием упрощает нежелательные передачи и потенциальный сбор данных в публичных местах. Во-вторых, это шаг к унификации поведения между экосистемами — если Quick Share должен «дружить» с AirDrop, ему выгодно действовать схожими правилами.

Третья причина — дипломатия и регуляторы. На фоне давлений со стороны ЕС и требований к интероперабельности технологий Google и Samsung получают аргумент: «мы уже сделали доступнее и безопаснее обмен между платформами». Это снижает шанс, что Apple сможет аргументировать несовместимость со стороны Android как угрозу безопасности.

Что дальше для Quick Share и Galaxy

Ничего из этого не окончательно. Возможные сценарии:

  • Samsung синхронизирует поведение и убирает постоянный «Everyone» в следующем обновлении One UI, чтобы не терять совместимость с AirDrop.
  • Quick Share сохранит лимит только на Pixel, а Galaxy оставят старую модель — получится фрагментация опыта на Android, что ударит по простоте использования.
  • Apple теоретически может изменить свои ограничения — но это политическое и коммерческое решение, а не только техническое.

Для пользователей самый полезный совет прост: держите Quick Share выключенным, когда не используете, и внимательно следите за настройками приватности в системе. Для производителей это сигнал — совместимость полезна, но её нельзя продавать ценой открытых дверей для злоумышленников.

