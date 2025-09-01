pixel 4 through pixel 10 models get new feature google took from apple
Google расширила доступность новой функции «Take a Message», которая дебютировала вместе с серией Pixel 10. Теперь она доступна и на более ранних моделях смартфонов — начиная с Pixel 4.

Содержание
1. Что умеет «Take a Message»
2. Аналог у Apple
3. На каких устройствах работает
4. Польза для пользователей

Что умеет «Take a Message»

Функция выводит голосовую почту на новый уровень. Если пользователь отклоняет звонок или не отвечает, оставляемое собеседником сообщение транскрибируется прямо на экране телефона в реальном времени. Если в тексте появляется что-то важное, владелец устройства может тут же принять вызов и продолжить разговор.


Даже если звонок был пропущен, транскрипция сохраняется в истории вызовов. Пользователь видит текст, а также может прослушать оригинальную запись, нажав кнопку воспроизведения.

Аналог у Apple

По сути, Google позаимствовала идею у Apple. В iPhone давно есть схожая функция под названием «Live Voicemail», которая также расшифровывает голосовое сообщение на экране.


Интересно, что в последние годы ситуация чаще складывалась наоборот: Apple внедряла идеи Google. Например, в iOS 26 появится «Hold Assist» — аналог функции «Hold for Me», впервые представленной ещё в Pixel 6. Она позволяет передать ожидание ответа на линии ИИ-ассистенту, а пользователь получает уведомление, когда оператор возвращается в разговор.

На каких устройствах работает

Изначально считалось, что «Take a Message» останется эксклюзивом для Pixel 10. Однако Google сделала её доступной для всех моделей начиная с Pixel 4.


Чтобы включить функцию:

  1. Откройте приложение «Телефон».
  2. Нажмите на иконку меню (три линии в строке поиска).
  3. Перейдите в «Настройки».
  4. Выберите пункт Take a Message и активируйте его.

Польза для пользователей

Функция упрощает работу с пропущенными звонками и голосовыми сообщениями:


  • Экономит время, так как нет необходимости сразу прослушивать сообщение.
  • Даёт возможность быстро перезвонить, если в транскрипции появилось что-то важное.
  • Делает голосовую почту более удобной и современной.

