Samsung готовится к запуску своего первого XR-шлема под кодовым названием Project Moohan. На фоне этих планов в смартфонах Galaxy появилась новая возможность — съёмка пространственных фото и видео, которые можно будет просматривать в гарнитуре.

Как работает функция

Журналисты SamMobile заметили в приложении Camera Assistant (модуль Good Lock) новую опцию «3D Capture». При её активации в интерфейсе камеры появляется кнопка, позволяющая создавать фото и видео с дополнительной глубиной для воспроизведения в XR-среде.





Функция стала доступна в версии Camera Assistant 4.0.0.3, однако работает пока только на Galaxy S25 Ultra. На других моделях, включая Galaxy S25 FE, обновлённое приложение уже доступно, но сама настройка «3D Capture» не активируется.

Аналогия с Apple Vision Pro

Интеграция функций съёмки с XR-гарнитурой не стала неожиданностью: Apple реализовала аналогичную возможность для iPhone и Vision Pro. В случае с Samsung удивляет то, что новинка скрыта в отдельном приложении Camera Assistant, а не встроена в стандартное приложение камеры. Для компании это не редкость — ранее важные функции также появлялись через Good Lock и позже переносились в основные сервисы.





Что известно о Project Moohan

О будущей XR-гарнитуре Samsung пока известно немного. Она должна стать первым устройством на Android в сегменте расширенной реальности и составить конкуренцию Vision Pro. Инсайдеры отмечают, что официальный релиз может состояться в ближайшее время, однако точные сроки и характеристики пока держатся в секрете.