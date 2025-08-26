Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S25 FE, и благодаря новой утечке стали известны ключевые улучшения по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S24 FE.

Три главных апгрейда Galaxy S25 FE

Информацию обнаружило издание NieuweMobiel.nl, заметившее маркетинговые изображения Samsung на сайте португальского ритейлера MediaMarkt. Судя по ним, дизайн смартфона почти не изменился, но улучшения внутри заметные:





Фронтальная камера : 12 Мп (против 10 Мп у Galaxy S24 FE).

: 12 Мп (против 10 Мп у Galaxy S24 FE). Аккумулятор : 4900 мА·ч (было 4700 мА·ч).

: 4900 мА·ч (было 4700 мА·ч). Проводная зарядка: 45 Вт (ранее — 25 Вт).

Таким образом, новинка получит более качественные селфи, увеличенную автономность и заметно ускоренную зарядку.

Камеры и ИИ

Основная камера сохранила конфигурацию предшественника:





главный модуль 50 Мп с OIS,

ультраширокий сенсор 12 Мп,

телеобъектив 8 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом.

При этом появился новый AI ProVisual Engine, обеспечивающий улучшенную обработку фото и видео.

Дисплей, производительность и ПО

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и динамической частотой до 120 Гц. Защита обеспечивается стеклом Gorilla Glass Victus+, а корпус выполнен в Armor Aluminum и имеет влагозащиту по стандарту IP68.





Аппаратная основа — процессор Exynos 2400, работающий в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Из коробки устройство получит Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и будет поддерживать до семи крупных обновлений ОСи столько же лет патчей безопасности.

Программные фишки включают:





Gemini Live ,

, Audio Eraser ,

, генеративное редактирование изображений.

Дизайн и доступность

Galaxy S25 FE будет доступен в четырёх цветах: чёрный, тёмно-синий, светло-синий и белый. Габариты составляют 161,3×76,6×7,4 мм, вес — 190 г, что на 20 г легче предшественника, несмотря на увеличенный аккумулятор.

В комплект поставки войдут сам смартфон, кабель USB-C и скрепка для SIM-карты. Зарядное устройство придётся докупать отдельно.

Цена на сайте MediaMarkt указана в €789,99. Презентация может состояться в рамках выставки IFA 2025, которая стартует 4 сентября.