Galaxy A24 получил обновление One UI 7.0 на базе Android 15

Samsung начала распространение прошивки One UI 7.0 для смартфона Galaxy A24. Обновление стало вторым крупным обновлением Android для устройства, представленное впервые в 2023 году.

Прошивка уже доступна для загрузки в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие дни обновление получат пользователи в других странах. One UI 7.0 приносит десятки новых функций, улучшенную плавность интерфейса и обновлённый дизайн в бюджетный сегмент.

Galaxy A24 начал получать One UI 7.0 в Южной Корее

Обновление One UI 7.0, основанное на Android 15, распространяется для Galaxy A24 под номером сборки A245NKSU6DYE6. Размер прошивки составляет около 3 ГБ. Кроме основных нововведений, апдейт включает патч безопасности за май 2025 года. Однако некоторые пользователи ожидали включения более актуального обновления за июнь 2025 года.

Чтобы установить обновление, владельцам Galaxy A24 в Южной Корее нужно перейти в меню «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». После загрузки необходимо нажать «Установить сейчас», и устройство перезагрузится для завершения процесса.

Обновление можно установить вручную через Odin

Альтернативный способ установки — загрузка прошивки с базы данных SamMobile и её ручное обновление через утилиту Odin. Для этого потребуется ПК с Windows, совместимый USB-кабель и резервная копия данных, так как процесс прошивки может повлечь потерю информации.

Galaxy A24 изначально поставлялся с Android 13 и интерфейсом One UI 5.1. Samsung гарантировала четыре крупных обновления Android. Первое, Android 14 (One UI 6.0), стало доступно в конце 2023 года. Обновление Android 15 (One UI 7.0) стало вторым, а в будущем ожидается выход Android 16 (One UI 8.0) и Android 17 (One UI 9.0) соответственно в 2025 и 2026 годах.