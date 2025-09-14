CMF, бренд Nothing, начала поэтапное распространение нового обновления для смартфона CMF Phone 2 Pro. Прошивка под номером Nothing OS V3.2-250903-2153 содержит улучшения системы и оптимизацию камеры.

Что нового в обновлении

Одним из ключевых изменений стала оптимизация энергопотребления во время видеозвонков в WhatsApp. Теперь устройство будет меньше разряжаться при долгих разговорах. Кроме того, улучшена общая стабильность системы и производительность сети, что должно повысить надёжность смартфона в повседневном использовании.





Важные изменения коснулись и камеры. CMF сообщила, что обновление снижает нагрев устройства при использовании камеры в WhatsApp, делая работу более комфортной во время длительных сессий. Также улучшена чёткость изображений в некоторых сценариях съёмки через камеру Facebook*, где ранее наблюдались проблемы с качеством.

Детали установки и доступность

В процессе установки смартфон может использовать больше энергии и нагреваться сильнее обычного. В компании уточняют, что это временный эффект, и после завершения обновления устройство вернётся к нормальной работе.





Распространение обновления идёт поэтапно, поэтому не все пользователи получат его одновременно. Такой метод позволяет отслеживать возможные ошибки и гарантировать стабильность релиза. CMF Phone 2 Pro получит новую прошивку у всех владельцев в ближайшие дни. Проверить наличие обновления можно вручную в меню настроек системы.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.