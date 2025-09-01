Перед анонсом линейки iPhone 17 в сети появился новый слух о фирменных аксессуарах Apple. Инсайдер Majin Bu сообщил, что оригинальный iPhone 17 Pro Clear Case может лишиться своей главной особенности — прозрачности. Теперь информацию подтвердил и другой источник: Сонни Диксон опубликовал видео с предполагаемой копией чехла, созданной по мотивам дизайна Apple.

Судя по кадрам, «прозрачный» чехол имеет крупную белую вставку, закрывающую почти всю заднюю панель. Это отличается от текущего варианта для iPhone 16 Pro, где прозрачный корпус оставляет видимой цветную поверхность смартфона, а белым выполнен только круг для MagSafe и узкая полоска вокруг блока камеры.





Изменение связано с новым дизайном самого устройства: iPhone 17 Pro, по слухам, получит крупную горизонтальную камеру-бар, заменяющую привычный «остров». Из-за этого площадь прозрачного покрытия у чехла заметно сократится.

Пока неизвестно, будет ли Apple действительно выпускать аксессуар именно в таком виде или показанное изделие окажется лишь прототипом. Тем не менее вопрос остаётся открытым: предпочтут ли пользователи оригинальный чехол от Apple или выберут сторонние бренды, которые сохранят полностью прозрачный дизайн для демонстрации фирменных цветов корпуса.



