Apple представила iPhone Air, и это первый смартфон компании с одной основной камерой, который оснащён полноценным «следующим поколением» портретных функций. До этого устройства с одним модулем могли снимать портреты лишь с ограничениями.

Как было раньше

Портретный режим появился на iPhone XR и стал его ключевой особенностью: смартфон умел создавать размытый фон с помощью одной камеры. Но работал он только с людьми и животными — предметы, вроде цветов или еды, снять было нельзя.





Аналогичные ограничения действовали на iPhone SE (2020 и 2022 годов) и недавнем iPhone 16e.

Что изменилось в iPhone Air

Теперь iPhone Air получил полноценный набор возможностей портретной съёмки, аналогичный тому, что появился в iPhone 15:





портретные фото любых объектов, а не только людей и питомцев;

регулировка глубины резкости;

изменение фокуса после съёмки;

автоматический захват глубины даже в обычном режиме фото;

поддержка HDR для портретов;

улучшенная детализация, яркие цвета и повышенное качество при слабом освещении.

Главное нововведение — возможность перевести обычный снимок в портретный режим уже после съёмки. Это избавляет от риска упустить момент, забыв активировать нужный режим заранее.

Когда выйдет iPhone Air

Предзаказы на iPhone Air уже открыты, старт продаж запланирован на пятницу, 19 сентября.



