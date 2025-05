Бренд Alcatel официально возвращается на рынок мобильных устройств. Первая модель под обновлённым именем — Alcatel V3 Ultra 5G — будет представлена совсем скоро, подтвердил Мадхав Шетх, основатель Alcatel India и глава HTech India (местного партнёра Honor).

На опубликованной в соцсетях фотографии Шетх показал коробку будущей новинки. По его словам, он лично выбрал финальный вариант упаковки — чёрную коробку с жёлтыми акцентами и слоганом «Born in France, now in India». Производством и продажей смартфонов под брендом Alcatel будет заниматься индийская компания NxtCell, обладающая правами на использование названия. Компания планирует продвигать устройства как полностью производимые в Индии.

На фото видны и альтернативные варианты коробок в различных оттенках синего, а также изображение телефона без видимого выреза под фронтальную камеру. Пока неясно, будет ли камера встроена под дисплей или просто смещена в угол. Также на коробке подтверждается наличие тройной основной камеры и светодиодной вспышки.

Производство устройств Alcatel будет осуществлять компания Padget Electronics — дочерняя структура Dixon Technologies. Именно она станет официальным производственным партнёром NxtCell в Индии.

Название V3 Ultra 5G вызывает интерес не только как продукт, но и как потенциальное начало целой линейки. Возникают логичные вопросы: будут ли выпущены модели V1 и V2? Появятся ли версии с приставками Pro, Plus или стандартные варианты?

Судя по активности бренда, в ближайшем будущем стоит ожидать новых подробностей и, возможно, целую серию смартфонов под обновлённым именем Alcatel.