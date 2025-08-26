YouTube оказался в центре скандала после публикации BBC: платформа втайне использует искусственный интеллект для обработки видео. Эксперимент, как выяснилось, проходил без ведома авторов, чьи ролики подверглись изменению.

Что известно об эксперименте YouTube

По данным BBC, алгоритмы применяются для «улучшения» изображения: удаления шума, повышения резкости и устранения размытости. Однако результат оказался спорным — многие видео выглядят так, будто были сгенерированы нейросетью.





Особенно заметно это стало на примере известного музыкального блогера Рика Беато. Он заметил, что в некоторых его Shorts волосы выглядели «странно», а лицо — так, словно на нём «наложен макияж».

Аналогичные находки продемонстрировал автор Ретт Шалл, подробно разобрав процесс в своём видео. По его словам, изменения порой минимальны, но ключевая проблема в том, что всё это происходит без согласия создателей контента.





Реакция сообщества и ответ YouTube

YouTube подтвердил факт эксперимента. Представитель платформы заявил, что речь идёт об использовании «традиционных технологий машинного обучения» для повышения качества видео. Однако компания не уточнила, сколько именно роликов подверглось изменениям и как долго это продолжалось.

Критика в адрес YouTube усиливается: сообщество считает вмешательство в оригинальные видео нарушением доверия между платформой и авторами. Создатели подчёркивают, что они не получали уведомлений и не могли отказаться от участия в эксперименте.





Что будет дальше

На фоне растущего давления эксперты не исключают, что YouTube свернёт эксперимент. Но в условиях пользовательского соглашения сервис формально имеет право вносить подобные изменения.

Ситуация подчёркивает главный вызов эпохи ИИ: авторы хотят контроля над своим контентом, а платформы — улучшать пользовательский опыт с помощью автоматизированных технологий. Баланс между этими интересами пока остаётся нерешённым.



