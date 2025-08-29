YouTube Music получил обновление, которое упрощает доступ к поиску. Теперь кнопка поиска размещена на нижней панели приложения, что делает навигацию удобнее и быстрее.

Поиск ближе к пользователю

Сервис YouTube Music работает уже 10 лет и за это время стал одним из популярных музыкальных приложений. Новое обновление меняет интерфейс: поиск перемещён вниз, рядом с другими основными вкладками.





Такое решение ранее внедрили многие мобильные сервисы — элементы меню, к которым пользователи чаще всего обращаются, переносятся ближе к нижней части экрана, удобной для управления большим пальцем.

По данным 9to5Google, пока обновление доступно не всем: часть пользователей уже видит изменения, другим придётся подождать. Проверить наличие можно, обновив приложение вручную.





Что изменилось в приложении

Перемещением кнопки поиск не ограничился. В обновлении:

раздел Explore исчез как отдельная вкладка и теперь объединён с Search;

появился жест двойного нажатия для быстрого вызова клавиатуры внутри поиска;

результаты поиска теперь включают как прямой ввод, так и подборки YouTube Music.

Это избавляет пользователей от необходимости тянуться к верхней части экрана, ускоряя процесс поиска любимых треков или новых подборок.





Обновление пока не для всех

Функция распространяется постепенно, поэтому у большинства пользователей она может появиться позже. Тем не менее обновление YouTube Music — один из шагов в сторону упрощения интерфейса и ускорения доступа к ключевым функциям сервиса.