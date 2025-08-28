К юбилею Аркадия Стругацкого Яндекс подготовил масштабный проект: онлайн-игру с Алисой, новые издания книг, статьи о наследии писателей и подборку мест, связанных с их творчеством.

Онлайн-игра в мирах Стругацких

Начать игру можно прямо с главной страницы Яндекса. Пользователь становится персонажем одного из миров Стругацких — например, оказывается на планетолёте или посреди улицы, где хозяйничают павианы.





Задания генерирует нейросеть Алиса. Каждое следующее испытание строится на решениях игрока. Отвечать можно текстом, кодом или даже с помощью кота — он пока не говорит, но умеет царапать и ронять горшки. На выполнение миссии отводится десять шагов.

Финал игры — это целая ИИ-история. Видео для неё создаёт YandexART, озвучку добавляет технология SpeechKit. Историю можно скачать или опубликовать на сайте проекта.





Новые издания книг

Яндекс Книги запустили проект «Станция: Будущее». Десять художников, среди которых Ростан Тавасиев и Александра Гарт, оформили новые обложки для десяти популярных произведений Стругацких. Эксклюзивные предисловия написали исследователи фантастики и современные писатели.

Остальные книги получили обложки, созданные в той же стилистике с помощью YandexART. В сервисе произведения теперь доступны не только в текстовом и аудио формате, но и отсортированы по отдельным книгам, что упрощает поиск.





«Век Стругацких» на Кинопоиске

Кинопоиск подготовил спецпроект о наследии писателей. В него вошли:

рейтинг экранизаций Стругацких от кинокритика Лидии Масловой,

размышления исследователя Николая Трябина о «пророчествах» фантастов,

текст писателя Шамиля Идиатуллина о жизни Аркадия Натановича,

материал Андрея Дуванова о влиянии Стругацких на игровую индустрию,

воспоминания Константина Шавловского о съёмках фильмов,

сведения о будущих экранизациях.

30 августа выйдет интервью с сотрудниками Яндекса о том, как творчество братьев повлияло на их жизнь. Многие из них сравнили компанию с НИИЧАВО из повести «Понедельник начинается в субботу».





Подборка на Яндекс Картах

Яндекс Карты предложили список мест, которые напоминают локации из книг Стругацких. Так, здание Президиума РАН ассоциируется с Государственным комитетом межпланетных сообщений из «Страны багровых туч», а дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском напоминает Старый Кижеград из «Сказки о тройке».