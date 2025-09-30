Яндекс Карты начали в реальном времени получать данные о работе светофоров Москвы напрямую из Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Теперь пользователи могут следить за изменением сигналов и даже видеть прогноз переключений на ближайшие минуты.
Как устроена система
Приложение каждую секунду получает от ЦОДД данные о том, какой сигнал горит на каждом перекрёстке столицы. Дополнительно Карты получают прогноз смены сигналов на 1–2 минуты вперёд.
Уже сейчас в приложении отображаются обратные отсчёты до переключения на тех светофорах, что работают по расписанию. Адаптивные устройства, которые регулируют движение в зависимости от загруженности дорог, пока показываются без таймера — предсказать их сигналы невозможно.
Для повышения точности используется анонимная информация от автомобилистов. Например, если 900 машин из 1000 едут на красный, система фиксирует несоответствие и отправляет светофор на проверку. Пользователи могут также оставить отзыв, если сигнал отображается неправильно или вовсе отсутствует.
Интеграция светофоров открывает возможности для повышения безопасности. Навигатор может заранее предупредить водителя звуковым сигналом о том, что он приближается к перекрёстку на красный. Также появилось оповещение о включении зелёного — это позволяет избежать лишних торможений и повысить плавность движения.
В перспективе массив данных позволит дополнительно оптимизировать маршруты: система сможет учитывать смену сигналов при построении пути.
Запуск в других городах
Для подключения требуется «адаптер» — программный модуль, который собирает данные у региональной системы светофоров. Уже ведётся работа по запуску функции в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Кроме того, Яндекс разработал универсальный API. Это значит, что любой город сможет подключить свои светофоры к сервису самостоятельно.