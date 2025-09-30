Яндекс Карты начали в реальном времени получать данные о работе светофоров Москвы напрямую из Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Теперь пользователи могут следить за изменением сигналов и даже видеть прогноз переключений на ближайшие минуты.

Как устроена система

Приложение каждую секунду получает от ЦОДД данные о том, какой сигнал горит на каждом перекрёстке столицы. Дополнительно Карты получают прогноз смены сигналов на 1–2 минуты вперёд.

Уже сейчас в приложении отображаются обратные отсчёты до переключения на тех светофорах, что работают по расписанию. Адаптивные устройства, которые регулируют движение в зависимости от загруженности дорог, пока показываются без таймера — предсказать их сигналы невозможно.

Для повышения точности используется анонимная информация от автомобилистов. Например, если 900 машин из 1000 едут на красный, система фиксирует несоответствие и отправляет светофор на проверку. Пользователи могут также оставить отзыв, если сигнал отображается неправильно или вовсе отсутствует.

Новые возможности навигации

Интеграция светофоров открывает возможности для повышения безопасности. Навигатор может заранее предупредить водителя звуковым сигналом о том, что он приближается к перекрёстку на красный. Также появилось оповещение о включении зелёного — это позволяет избежать лишних торможений и повысить плавность движения.





В перспективе массив данных позволит дополнительно оптимизировать маршруты: система сможет учитывать смену сигналов при построении пути.

Запуск в других городах

Для подключения требуется «адаптер» — программный модуль, который собирает данные у региональной системы светофоров. Уже ведётся работа по запуску функции в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Кроме того, Яндекс разработал универсальный API. Это значит, что любой город сможет подключить свои светофоры к сервису самостоятельно.