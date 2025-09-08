Подписчики Яндекс Плюса получили доступ к новой функции сервиса — «AI-сетам Моей волны». Музыка в них подбирается персонально и с помощью нейросетей сводится в единый DJ-сет с плавным звучанием и цельной атмосферой.

Как работает новая функция

В «AI-сетах» подбор треков делает «Моя волна», а технология на основе нейросетей объединяет их в музыкальный поток без пауз и резких переходов.





Александра Сагалович, руководитель сервиса Яндекс Музыка, пояснила принцип работы:

«“AI-Сеты” — это новый способ слушать “Мою волну”. В них музыка не просто подбирается под ваши предпочтения — она в реальном времени сводится в персональный DJ-сет. Аудиомодель внимательно анализирует структуру треков — такты, ритм, вокал — и с помощью нейросетей и алгоритмической обработки выбирает самые яркие фрагменты. Затем отдельная нейросеть аккуратно сводит их, накладывая друг на друга так, чтобы получился плавный и цельный музыкальный поток — со своим характером, настроением и звучанием, которое идеально подходит именно вам».

Благодаря такой обработке композиции звучат как единый сет: без провисаний, с сохранением общего настроения. Это особенно удобно для домашних вечеринок, тренировок или поездок, где важна непрерывная динамика.





Жанры, сценарии и качество звучания

Сейчас в приложении доступны более 70 жанров электронной музыки — от техно и хауса до драм-н-бейса и джангла. Можно выбрать и сценарий прослушивания: «Вечеринка», «В дороге», «Тренируюсь». Есть подборки под настроение, например «Радостное» или «Энергичное».

На главной странице мобильного приложения появился блок «Свели в AI-сет». Там пользователи могут включить новые подборки и выбрать высокое качество звучания — вплоть до lossless.





В ближайшее время функция появится и на других платформах: в веб-версии, десктопном приложении и на умных колонках Яндекса.