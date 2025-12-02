Сегодня Samsung объявила о партнёрстве с Turkish Airlines, направленном на использование SmartThings Find для поиска потерянного багажа у пассажиров авиакомпании.

Совместно компании запустили сервис Smart Tagged Baggage. Он позволяет пассажирам Turkish Airlines отслеживать потерянный или задержанный багаж через SmartThings Find — сервис определения местоположения устройств Samsung.

Суть проста: вы кладёте Galaxy SmartTag в свой чемодан. Если багаж потеряется или задержится, вы сможете отправить Turkish Airlines ссылку с данными о местоположении, прикрепив её к заявлению о пропаже.

Кроме того, функция Change Device Image в SmartThings Find позволяет загрузить фотографию своего багажа прямо в приложение SmartThings, что упрощает его идентификацию в случае утери.

SmartThings Find использует Bluetooth Low Energy и сверхширокополосную технологию для определения местоположения устройств Galaxy в сети, насчитывающей более 700 миллионов устройств. Samsung также планирует расширять сотрудничество с другими авиакомпаниями в рамках сервиса Smart Tagged Baggage.