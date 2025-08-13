После критики, вызванной заменой модели GPT-4o на GPT-5, OpenAI изменила подход к управлению модельным рядом ChatGPT. Теперь компания не будет убирать старые версии без предварительного уведомления пользователей.
В интервью The Verge глава ChatGPT Ник Терли признал, что прекращение доступа к GPT-4o «хотя бы на переходный период» было ошибкой. По его словам, неожиданным стало то, насколько сильно пользователи привязаны к конкретной версии:
«Дело не только в том, что людям трудно привыкать к новому. Оказывается, у них может быть очень сильное чувство по поводу “личности” модели».
GPT-5 хотят сделать «теплее» и менее раздражающей
Терли отметил, что команда OpenAI работает над тем, чтобы перенести в GPT-5 «теплоту» общения, которая нравилась пользователям GPT-4o. Генеральный директор компании Сэм Альтман вечером во вторник написал в X, что обновление также должно быть «менее раздражающим (для большинства пользователей), чем GPT-4o».
Почему убрали GPT-4o
По словам Терли, решение отказаться от старой модели было связано с желанием упростить выбор для 700 миллионов еженедельных пользователей ChatGPT, большинство из которых используют только модель по умолчанию.
«Это точно не было связано с затратами», — подчеркнул он. — «Главная цель, к которой мы стремились давно, — это простота. Для среднего пользователя, а их очень много, идея разбираться, какую модель выбрать для конкретного ответа, оказывается слишком сложной».