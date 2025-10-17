С 15 декабря пользователи смогут общаться только через веб-версию Facebook* или Messenger.

Meta* объявила о прекращении поддержки настольных приложений Messenger для Windows и macOS. После 15 декабря 2025 года мессенджер перестанет работать на компьютерах — переписка будет доступна лишь через Facebook*.com или Messenger.com.

Когда прекратится работа и что нужно сделать

Процесс закрытия начнётся заранее: пользователи получат уведомления прямо в приложении и смогут пользоваться Messenger ещё 60 дней. После этого настольные клиенты будут полностью отключены.

Компания рекомендует заранее включить функцию Secure Storage — безопасное хранилище, где можно сохранить историю чатов. В противном случае вся переписка будет удалена без возможности восстановления.

Приложение Messenger для macOS уже исчезло из App Store. После 15 декабря те, кто попытается открыть мессенджер на компьютере, будут перенаправлены на сайт, а пользователи без аккаунта Facebook* — на Messenger.com.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.