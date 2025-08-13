За последний год россияне стали в два раза чаще интересоваться темой защиты детей от мошенников. По данным аналитиков Яндекса, в июле 2025 года число таких запросов в поиске было почти вдвое выше, чем годом ранее.

Рост интереса начался в январе и достиг пика в марте, когда доля запросов с упоминанием детей и мошенников оказалась на 110% выше показателя марта 2024 года. В июле повышенное внимание сохранялось: количество запросов было на 75% больше, чем в тот же период прошлого года.

Какие вопросы задают пользователи

Около половины всех запросов связаны с описанием конкретных ситуаций, произошедших с детьми или их родителями. Среди примеров — «ребенок с карты матери перевел мошенникам» или «что будет, если ребенку на телефон прислали код и он его сообщил».

Популярны и общие вопросы о схемах мошенничества и методах защиты: «могут ли мошенники взять кредит ребенку 14 лет», «как защитить номер ребенка от мошенников» или «как обезопасить карту ребенка от мошенников».

Лидеры по интересу — Москва, Челябинск и Ростов-на-Дону

Среди городов-миллионников наибольший интерес к теме зафиксирован в Москве — на 60% выше среднего уровня по крупным городам. В Челябинске показатель выше среднего на 20%, в Ростове-на-Дону — на 10%.

Рекомендации по безопасности

«Главный принцип безопасности в сети, который нужно объяснить ребенку, похож на правило “не переходи на красный свет”. Важно предупредить, что переход по ссылкам от незнакомцев может быть опасен, а общаться по телефону и в мессенджерах стоит только с известными людьми. Ещё можно подключить автоматический определитель номера, который блокирует звонки с подозрительных номеров. Это может быть услуга оператора связи или стороннее приложение», — отметил Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе.



