Google объявила о запуске доступного тарифа AI Plus сразу в 40 странах. Ранее он тестировался только в Индонезии, где стоил около 4,50 доллара в месяц и получил положительные отзывы.

AI Plus даёт пользователям расширенные лимиты на работу с Gemini, включая генерацию видео через Veo 3 fast, инструменты Whisk и Flow с 200 кредитами в месяц, функцию Deep Research на 2.5 Pro, интеграцию в Gmail, Docs и Sheets, а также больше аудиообзоров и записных книжек в NotebookLM.

Помимо этого, план включает дополнительно 200 ГБ облачного хранилища Google, которым можно делиться с членами семейной группы. Однако доступ к AI-функциям имеет только основной владелец аккаунта. Для новых подписчиков предусмотрена скидка 50% на первые шесть месяцев.

В каких странах доступен Google AI Plus

Новый тариф можно подключить в Анголе, Бангладеш, Бенине, Боливии, Буркина-Фасо, Камбодже, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Египте, Сальвадоре, Гане, Гаити, Гондурасе, Индонезии, Кении, Кыргызстане, Лаосе, Мали, Мексике, Молдове, Марокко, Мозамбике, Непале, Никарагуа, Нигерии, Пакистане, Папуа — Новой Гвинее, Филиппинах, Руанде, Сенегале, Таджикистане, Танзании, Того, Тунисе, Уганде, Украине, Узбекистане, Вьетнаме, Йемене, Замбии и Зимбабве.





Цена подписки варьируется в зависимости от страны, но остаётся заметно ниже, чем у AI Pro за 20 долларов в месяц или AI Ultra за 250 долларов.

Конкуренция с ChatGPT Go

Запуск AI Plus — это шаг Google в борьбе с OpenAI за пользователей в развивающихся странах. Ранее OpenAI предложила тариф ChatGPT Go, который также делает доступными расширенные лимиты для работы с ИИ, включая GPT-5 и загрузку файлов.





Хотя AI Plus не даёт самых продвинутых функций, он позволяет бюджетным пользователям попробовать возможности экосистемы Google и её интеграцию с ключевыми сервисами.