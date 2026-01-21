Сервис Apple Fitness+ начал работу в Японии после анонса расширения в декабре прошлого года. Месячная подписка стоит 980 иен (около 6,20 доллара), годовая — 7800 иен (примерно 49 долларов).

О запуске Apple Fitness+ в Японии компания объявила несколько недель назад, пообещав старт «в начале года». Тогда же сервис пришёл в 28 дополнительных регионов, включая Чили, Гонконг, Индию, Нидерланды, Сингапур и Тайвань. Вместе с географическим расширением Apple представила тренировки и медитации с искусственно синтезированной озвучкой на основе голосов реальных тренеров Fitness+.

Функция дубляжа и системные требования

Дубляж с помощью технологий искусственного интеллекта работает на устройствах с iOS 26.1 или новее, tvOS 26.1 или новее и iPadOS 26.1 или новее. На момент анонса озвученный контент был доступен на испанском и немецком языках, поддержка японского появилась одновременно с запуском сервиса в Японии.

Как сообщает издание MacOtakara, сервис уже работает в стране. Apple предлагает японским пользователям месячный бесплатный пробный период. Покупатели новых устройств — Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 или Powerbeats Pro 2 — получают трёхмесячный доступ к Fitness+ при покупке в официальных магазинах или у авторизованных продавцов.

Специальный контент для японского рынка

К запуску Apple подготовила эксклюзивную активность «Time to Walk: Naomi Watanabe» — 17-минутную аудиопрогулку с японской актрисой и комиком Наоми Ватанабэ. В записи она рассказывает о карьере и личном пути.



