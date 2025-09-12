Сервис Oboe, созданный сооснователями популярного подкаст-инструмента Anchor (купленного Spotify), стартовал как первая AI-платформа для обучения на любую тему. Достаточно ввести запрос — от истории риса до правильного произношения «pain au chocolat» или принципов работы процентных ставок — и Oboe соберет персональный курс из текстов, аудио, игр и тестов.

Как устроен Oboe

Разработчики позиционируют Oboe как инструмент для возвращения «человеческой стороны» в образование. Идея проста: технологии должны помогать становиться умнее, а не превращать нас в пассивных потребителей контента. Поэтому платформа строит мини-образовательные маршруты быстро и с учетом формата, удобного конкретному пользователю.





Курсы доступны в разных видах: статьи, аудиолекции, AI-подкасты, слайды, викторины и даже игра Word Quest (вариация Wordle). Лекции подаются в легком тоне и подстраиваются под стиль восприятия, а не загоняют всех в стандартный формат.

Доступ и подписка

Новые пользователи могут бесплатно создать пять курсов. Далее предлагаются два тарифных плана:

— до 30 новых курсов в месяц;

— до 100 курсов в месяц — вариант для активных пользователей или, например, для семейного обучения.





Кроме того, есть «публичные курсы», созданные другими, которые можно просматривать и проходить.

Чем Oboe отличается

Платформа обещает упорядочить процесс обучения по сравнению с хаотичным поиском информации в интернете. После прохождения курса система предлагает следующий — по теме или настроению. Рекламы в сервисе нет.





Авторы признают ограничения генеративного ИИ: возможны ошибки или упрощения, особенно в нишевых темах. В Oboe утверждают, что контент проверяют несколько «агентов», а не один генератор, чтобы снизить риск неточностей. Тем не менее, пользователи должны учитывать возможность разночтений.

Перспективы

Пока остается вопрос, как именно люди будут использовать Oboe. Инструмент может помочь в подготовке учебных материалов, ускорить исследовательскую работу или просто удовлетворить любопытство. В любом случае Oboe выглядит альтернативой бесконечным YouTube- и Reddit-веткам и шансом превратить онлайн-обучение в более связанный и осознанный процесс.





FAQ

— Что такое Oboe?

AI-платформа для обучения на любую тему, сочетающая текст, аудио, игры и тесты.

— Кто создал Oboe?

Сооснователи Anchor — сервиса подкастов, позже купленного Spotify.

— Сколько стоит?

5 курсов бесплатно, затем — тарифы на 30 или 100 курсов в месяц.

— В чем особенность?

Подбор формата обучения под пользователя, отсутствие рекламы, встроенные рекомендации.

— Есть ли недостатки?

Риск ошибок и упрощений из-за работы генеративного ИИ.