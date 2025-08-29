Группа «М.Видео-Эльдорадо» представила собственный BNPL-сервис «Порублю» (BNPL – Buy Now Pay Later, Покупай сейчас — плати потом, прим. ред.), позволяющий оплачивать покупки стоимостью до 20 000 рублей в четыре равных платежа. Новый формат доступен на сайтах и в мобильных приложениях ритейлера.

Как работает «Порублю»

Сервис ориентирован на повседневные покупки, когда клиент хочет сразу забрать товар, но предпочитает распределить оплату на несколько частей. Алгоритм прост:





покупатель выбирает товар до 20 000 рублей с самовывозом;

в корзине указывает способ оплаты «В рассрочку или кредит» → «Порублю. Оплатить частями»;

заполняет короткую анкету и вводит данные банковской карты;

оплачивает первый взнос — 25 % от стоимости и комиссию сервиса.

Оставшиеся три платежа по 25 % списываются автоматически каждые две недели. Общий срок рассрочки — шесть недель. Забрать покупку можно сразу после оплаты первого взноса.

Всю информацию о графике платежей пользователи находят в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в разделе «Мои финансы» личного кабинета на сайтах.





Чем отличается от кредита

Оформление «Порублю» занимает меньше минуты: сервис не требует документов или одобрения банка. Такой формат дополняет привычные кредиты и рассрочки, но удобнее для небольших покупок.

По замыслу компании, решение будет востребовано при покупке техники для кухни и ухода за собой, аксессуаров, портативной электроники и других популярных товаров, где кредит кажется избыточным.





Комментарий компании

Олег Гарифуллин, генеральный директор «Директ Кредит Центр» (М.Видео-Эльдорадо), отметил: