Группа «М.Видео-Эльдорадо» представила собственный BNPL-сервис «Порублю» (BNPL – Buy Now Pay Later, Покупай сейчас — плати потом, прим. ред.), позволяющий оплачивать покупки стоимостью до 20 000 рублей в четыре равных платежа. Новый формат доступен на сайтах и в мобильных приложениях ритейлера.

Содержание
1. Как работает «Порублю»
2. Чем отличается от кредита
3. Комментарий компании

Как работает «Порублю»

Сервис ориентирован на повседневные покупки, когда клиент хочет сразу забрать товар, но предпочитает распределить оплату на несколько частей. Алгоритм прост:


  • покупатель выбирает товар до 20 000 рублей с самовывозом;
  • в корзине указывает способ оплаты «В рассрочку или кредит» → «Порублю. Оплатить частями»;
  • заполняет короткую анкету и вводит данные банковской карты;
  • оплачивает первый взнос — 25 % от стоимости и комиссию сервиса.

Оставшиеся три платежа по 25 % списываются автоматически каждые две недели. Общий срок рассрочки — шесть недель. Забрать покупку можно сразу после оплаты первого взноса.

Всю информацию о графике платежей пользователи находят в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в разделе «Мои финансы» личного кабинета на сайтах.


image 13

Чем отличается от кредита

Оформление «Порублю» занимает меньше минуты: сервис не требует документов или одобрения банка. Такой формат дополняет привычные кредиты и рассрочки, но удобнее для небольших покупок.

По замыслу компании, решение будет востребовано при покупке техники для кухни и ухода за собой, аксессуаров, портативной электроники и других популярных товаров, где кредит кажется избыточным.


Комментарий компании

Олег Гарифуллин, генеральный директор «Директ Кредит Центр» (М.Видео-Эльдорадо), отметил:

«Сервис „Порублю“ — это цифровое решение для разумного потребления. Мы предлагаем клиентам простые и прозрачные условия покупок и расширяем доступ к современным финтех-инструментам. Такой формат даёт гибкость и свободу в выборе и уже показывает высокий спрос».

