Группа «М.Видео-Эльдорадо» представила собственный BNPL-сервис «Порублю» (BNPL – Buy Now Pay Later, Покупай сейчас — плати потом, прим. ред.), позволяющий оплачивать покупки стоимостью до 20 000 рублей в четыре равных платежа. Новый формат доступен на сайтах и в мобильных приложениях ритейлера.
Как работает «Порублю»
Сервис ориентирован на повседневные покупки, когда клиент хочет сразу забрать товар, но предпочитает распределить оплату на несколько частей. Алгоритм прост:
- покупатель выбирает товар до 20 000 рублей с самовывозом;
- в корзине указывает способ оплаты «В рассрочку или кредит» → «Порублю. Оплатить частями»;
- заполняет короткую анкету и вводит данные банковской карты;
- оплачивает первый взнос — 25 % от стоимости и комиссию сервиса.
Оставшиеся три платежа по 25 % списываются автоматически каждые две недели. Общий срок рассрочки — шесть недель. Забрать покупку можно сразу после оплаты первого взноса.
Всю информацию о графике платежей пользователи находят в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в разделе «Мои финансы» личного кабинета на сайтах.
Чем отличается от кредита
Оформление «Порублю» занимает меньше минуты: сервис не требует документов или одобрения банка. Такой формат дополняет привычные кредиты и рассрочки, но удобнее для небольших покупок.
По замыслу компании, решение будет востребовано при покупке техники для кухни и ухода за собой, аксессуаров, портативной электроники и других популярных товаров, где кредит кажется избыточным.
Комментарий компании
Олег Гарифуллин, генеральный директор «Директ Кредит Центр» (М.Видео-Эльдорадо), отметил:
«Сервис „Порублю“ — это цифровое решение для разумного потребления. Мы предлагаем клиентам простые и прозрачные условия покупок и расширяем доступ к современным финтех-инструментам. Такой формат даёт гибкость и свободу в выборе и уже показывает высокий спрос».