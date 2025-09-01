В мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android появилась новая функция: теперь в режиме навигации пользователи видят сигналы светофоров и время до их переключения. С сентября сервис охватывает перекрёстки внутри Третьего транспортного кольца, а также районы Хорошёвский, Дорогомиловский, Раменки и Филёвский парк.

Как это работает

Технология разработана совместно с Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и впервые была запущена в апреле 2025 года. Сначала таймеры отображались только на шести перекрёстках, но теперь охвачена большая часть столицы. В ближайшие дни функция станет доступна по всей Москве.





Навигатор показывает именно тот сигнал светофора и таймер его смены, которые актуальны для текущего маршрута пользователя. Это позволяет заранее подготовиться к остановке или началу движения. Даже если светофор скрыт автобусом, грузовиком или поворотом дороги, информация доступна прямо на карте. Более того, если на светофоре нет встроенного таймера, он отображается в приложении благодаря синхронизации с системой ЦОДД.

Функция также работает на мультимедиа-экранах автомобилей через Apple CarPlay и Android Auto.





Зачем это нужно

По данным опроса 68 тысяч россиян, проведённого 2ГИС летом 2025 года, 98 % водителей сталкивались с ситуацией, когда светофор был плохо виден. Большинство признали, что именно таймер помогает удобнее ориентироваться и снижает стресс при движении в городе.

Руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Максим Берёзкин отметил, что в будущем проект планируют расширить и на другие города: «Мы начали с Москвы, но уже видим интерес регионов и намерены подключить новые территории в 2026 году».





Технологическая основа

Передача сигналов осуществляется напрямую от интеллектуальных светофоров Москвы через платформу АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением). Это обеспечивает точность данных и их синхронизацию с маршрутом.