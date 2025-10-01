В международном деловом центре «Москва-Сити» прекратили работу все криптовалютные обменные пункты после рейдов силовиков. Об этом 30 сентября сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

Причины и последствия проверок

По данным Baza, на протяжении последних недель сотрудники правоохранительных органов неоднократно посещали обменники Rapira и Mosca. У операторов изымались крупные суммы наличных, что вызвало обеспокоенность у других владельцев сервисов в «Москва-Сити». Проверки связаны с подозрениями в незаконном выводе денежных средств за рубеж, в частности в Дубай.

После рейдов все криптообменники в деловом центре отключили возможность пополнения и вывода средств офлайн. Представители сервисов заявили, что намерены возобновить работу и восстановить взаимодействие с клиентами, как только будет возможно вернуться к стандартному режиму обслуживания.

Реакция правоохранительных органов

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о закрытии одного из криптовалютных обменных пунктов в «Москва-Сити». По данным ведомства, он действовал под прикрытием туристической компании.

Кроме того, стало известно о жалобе жителя Москвы, заявившего о краже криптовалюты в обменном пункте в центре города. По информации полиции, сумма ущерба составила более 21,4 млн рублей.



