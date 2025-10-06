На Московских центральных диаметрах представили сотый по счёту электропоезд модели «Иволга 4.0». Юбилейный состав получил эксклюзивную матово-чёрную окраску с красными элементами и крупным числом 100, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Арт-объект на рельсах

Запуск юбилейной «Иволги» состоялся при участии АО «Трансмашхолдинг», Тверского вагоностроительного завода и ЦППК. Как отметили в дептрансе, необычная ливрея делает поезд «настоящим арт-объектом мегаполиса».

Интерьер состава выполнен в тех же тонах — чёрном с мятными акцентами. При этом уровень комфорта полностью соответствует стандартным поездам серии: просторные салоны, мягкое освещение, кондиционирование и доступ к Wi-Fi.

Символ развития городского транспорта

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что чёрная «Иволга» стала символом развития столичной транспортной системы и сочетает в себе «инженерию, дизайн и комфорт пассажиров».

По данным ЦППК, новая модификация «Иволга 4.0» отличается повышенной энергоэффективностью и ускоренным временем разгона. Гендиректор компании Иван Конев ранее отмечал, что каждый из более чем 40 современных поездов способен заменить на дорогах свыше 600 автомобилей.



