В базе американского ритейлера Bottom Line Telecommunications (BTL) обнаружены позиции ещё неанонсированных процессоров AMD на архитектуре Zen 5. В списке — потребительские Ryzen 7 9700F и Ryzen 5 9500F без встроенной графики, а также корпоративные Ryzen 9 Pro 9945, Ryzen 7 Pro 9745 и Ryzen 5 Pro 9645.

Цены и позиционирование

По данным листингов, Ryzen 7 9700F оценён в $294,14 — примерно на $35 дешевле актуального на рынке Ryzen 7 9700X. Обе модели — 8-ядерные/16-поточные, но 9700X предлагает более высокие частоты и встроенную графику.





Ryzen 5 9500F указан по цене $217,84. Этот прайс может быть предварительным, учитывая, что Ryzen 5 9600Xстартует с $197. Для ориентира: ранее AMD выпускала Ryzen 5 7500F за $179, так что ценник «ниже $200» для 9500F выглядит логичнее.

Корпоративная линейка Ryzen Pro 9000 (65 Вт TDP) получила такие цены в BTL:





Ryzen 9 Pro 9945 — $551,89 , 12 ядер / 24 потока (OPN 100-000001407 )

— , 12 ядер / 24 потока (OPN ) Ryzen 7 Pro 9745 — $453,05 , 8 ядер / 16 потоков (OPN 100-000001408 )

— , 8 ядер / 16 потоков (OPN ) Ryzen 5 Pro 9645 — $348,74, 6 ядер / 12 потоков (OPN 100-000001409)

Потребительские модели без iGPU:

Ryzen 7 9700F — $294,14 , 8C/16T, 65 Вт (OPN 100-000001902 )

— , 8C/16T, 65 Вт (OPN ) Ryzen 5 9500F — $217,84, 6C/12T, 65 Вт (OPN 100-000001406)

Контекст: Pro-версии и сроки анонса

Согласуется с ранними утечками: AMD готовит Ryzen Pro 9000, чтобы закрыть линейку Zen 5 в сегменте B2B. Как правило, Pro-версии близки по «железу» к потребительским чипам, но отличаются расширенными корпоративными функциями, длительной доступностью и поддержкой жизненного цикла.





Если ценники BTL верны, Ryzen 9 Pro 9945 окажется дороже флагманского 16-ядерного Ryzen 9 9950X (на ритейле $519,99), что подчёркивает корпоративный фокус и добавленную ценность платформенных возможностей.

Появление ритейлерских карточек намекает на скорый официальный анонс. До него любые характеристики и потенциальные «бенчмарки» стоит воспринимать с осторожностью.



