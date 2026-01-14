Компания Seagate официально анонсировала жёсткие диски объёмом 32 ТБ в линейках Exos, IronWolf Pro и SkyHawk AI. Все новинки используют фирменную технологию Mozaic 3+ в сочетании с HAMR-записью и классическим магнитным методом CMR, что позволяет достичь высокой плотности хранения данных.

Технология Mozaic 3+ впервые была применена в 30-терабайтных накопителях Exos, предназначенных для дата-центров. В основе решения лежит HAMR (тепловая магнитная запись), при которой используется плазмонный лазер для точного нагрева поверхности диска. Это позволяет надёжно записывать магнитные биты с высокой плотностью на пластины CMR, обеспечивая рост ёмкости без потери стабильности.

Алгоритмы обработки данных и электронные компоненты оптимизированы под разные сценарии использования. В линейке SkyHawk AI упор сделан на запись и обработку множества видеопотоков, в серии Exos — на энергоэффективность и работу в серверных средах, а IronWolf Pro ориентирован на NAS-системы с пониженной вибрацией и высокой надёжностью при круглосуточной эксплуатации.

Все новые накопители заполнены гелием и рассчитаны на среднее время наработки на отказ 2,5 миллиона часов при объёме записи до 550 ТБ в год. Модель SkyHawk AI обеспечивает устойчивую скорость передачи данных до 285 МБ/с при среднем энергопотреблении около 8,2 Вт.

Рекомендованные цены на 32-терабайтные жёсткие диски Seagate составляют $699,99 за SkyHawk AI, $729,99 за Exos и $849,99 за IronWolf Pro.



