Samsung готова запустить массовое производство чипов памяти HBM4 в феврале 2026 года после прохождения финальной стадии квалификации Nvidia — новые чипы лишены проблем с производительностью, которые были у HBM3 и HBM3E.

Чипы HBM4 от Samsung отправлены на тестирование Nvidia в сентябре 2025 года и находятся на финальной стадии одобрения

Массовое производство начнётся в феврале 2026 года для поставок Nvidia, AMD и Google

HBM4 от Samsung превосходят по производительности аналоги SK Hynix и Micron

Проблемы предыдущих поколений памяти Samsung

Чипы HBM3 и HBM3E от Samsung, используемые в AI-ускорителях, столкнулись с проблемами производительности. Компании пришлось переработать HBM3E в прошлом году, чтобы получить одобрение Nvidia. Даже после доработки эти чипы использовались только в отдельных AI-ускорителях Nvidia, продаваемых в Китае.

Теперь Samsung находится в более сильной позиции, поскольку её чипы HBM4 близки к получению одобрения Nvidia. Согласно Bloomberg, чипы памяти HBM4 от Samsung проходят заключительный этап квалификации. Они были отправлены Nvidia в сентябре 2025 года. После запуска массового производства Samsung будет готова поставлять HBM4 не только Nvidia, но и другим производителям AI-ускорителей, включая AMD и Google.

Технология высокопроизводительной памяти HBM

HBM расшифровывается как High-Bandwidth Memory — высокопропускная память. Эта технология использует несколько чипов DRAM, уложенных вертикально, что обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и скорость по сравнению с обычной памятью DDR или LPDDR, используемой в смартфонах, компьютерах, серверах и других электронных устройствах. Производство чипов HBM крайне сложное и дорогостоящее.

Несмотря на статус крупнейшего производителя чипов памяти на протяжении десятилетий, Samsung не уделяла достаточного внимания HBM на ранних этапах. Это позволило конкурентам вроде SK Hynix и Micron занять лидирующие позиции на рынке HBM. Когда Samsung усилила фокус на четвёртом поколении HBM (HBM3) и пятом поколении (HBM3E), компания уже отстала от соперников.





Прорыв Samsung с шестым поколением HBM

Samsung интенсифицировала усилия при разработке чипов шестого поколения HBM (HBM4). Некоторые источники утверждают, что HBM4 от Samsung превосходят конкурирующие чипы памяти SK Hynix и Micron. Ожидается, что эти чипы будут использоваться в флагманском AI-процессоре следующего поколения от Nvidia — Rubin, который выйдет в этом году.