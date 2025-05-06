По данным ComputerBase, ожидается, что Nvidia и MediaTek представят свои совместно разработанные процессоры на базе Arm для ПК на выставке Computex 2025. Предстоящие чипы — N1X и N1 — нацелены на настольные компьютеры и ноутбуки и знаменуют собой более глубокое проникновение Nvidia в экосистему Windows-on-Arm. Однако розничная доступность может быть отложена до 2026 года из-за нерешенных технических препятствий, сообщает Heise со ссылкой на SemiAccurate.

Генеральные директора обеих компаний — Дженсен Хуанг из Nvidia и Рик Цай из MediaTek — планируют провести презентации на выставке Computex в Тайбэе, Тайвань, 19 и 20 мая соответственно. Одним из вероятных анонсов является новое семейство процессоров, объединяющее процессор на базе Arm от MediaTek с графическим процессором Blackwell от Nvidia. Совместные продукты будут полагаться на технологии компаний для создания платформы GB10 для компактных рабочих станций с искусственным интеллектом.



Благодаря партнерству с MediaTek, Nvidia надеется выйти на рынки, которые в настоящее время обслуживаются APU от AMD с высокопроизводительной графикой Radeon, а также процессорами Snapdragon X на базе Arm. Дискретные графические процессоры Blackwell от Nvidia обещают обеспечить более высокую производительность и лучшую совместимость с играми, чем Radeon от AMD и Adreno от Qualcomm, поэтому, без всяких сомнений, они привлекут внимание геймеров.

Ожидаемые характеристики процессоров



Согласно ранним сообщениям, процессоры N1X и N1, как ожидается, будут иметь до 10 высокопроизводительных ядер Cortex-X925 и до 10 ядер Cortex-A725. Вероятно, будут представлены менее мощные конфигурации ЦП для выхода на рынки, которые в настоящее время недостаточно охвачены процессорами Qualcomm Snapdragon X и APU Ryzen от AMD со встроенными графическими процессорами Radeon.

Для поддержки производства неизвестного продукта большого объема компания MediaTek обеспечила себе большой объем упаковочных мощностей для чипов Flip Chip Ball Grid Array (FCBGA), что подразумевает их использование в ПК, а не в мобильных устройствах. По данным DigiTimes, это резервирование мощностей произошло примерно в конце 2024 года и было необычно большим. Однако остается неясным, совпадают ли сроки упаковки с первоначальным производством процессоров.

Несмотря на энтузиазм вокруг процессоров MediaTek и Nvidia, фактические сроки запуска остаются неопределенными. Несколько источников сообщили о возможных проблемах разработки, которые могут значительно отсрочить коммерческое развертывание систем на базе новых процессоров. Некоторые прогнозы предполагают задержки до 2026 года, но пока нет подтверждения этим слухам.