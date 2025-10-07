Компания MaxSun из Китая представила уникальную версию видеокарты Intel Arc Pro B60 для рабочих станций. Модель Dual отличается тем, что содержит два графических процессора и 48 ГБ видеопамяти на единой плате, при этом конструкция выполнена в компактном форм-факторе, требующем лишь один слот расширения.

MaxSun Intel Arc Pro Dual B60 48G Liquid Edition базируется на двух графических чипах Battlemage BGM‑G21. Общий объем видеопамяти устройства составляет 48 ГБ. Для эффективного охлаждения в узком корпусе применяется водоблок вместо традиционного радиатора.

В соответствии со спецификациями, линии PCIe 5.0 x16 разделены между двумя GPU, что позволяет установить до четырех видеокарт в материнскую плату с чипсетом W790, увеличив общий объем VRAM рабочей станции до 192 ГБ. Подобная конфигурация будет особенно эффективна в задачах, связанных с расчетами в области искусственного интеллекта и рендерингом.

Кроме того, производитель продемонстрировал двухслотовую модификацию под названием Turbo Fan Edition, оснащенную стандартной системой воздушного охлаждения. Информация о дате начала продаж и стоимости новых изделий пока не разглашается.