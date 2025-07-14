На выставке BW2025 Expo китайский производитель MAXSUN продемонстрировал компактную рабочую станцию под названием MoDT Mini Station. Отличительной особенностью новинки является использование топового процессора Intel Core Ultra в сочетании с двумя профессиональными видеокартами Intel Arc Pro.

В корпусе, чей объем не превышает 20 литров, установлены 24-ядерный мобильный процессор Core Ultra 9 285HX и дуэт видеокарт Intel Arc Pro B60 Milestone. Для подключения накопителей предусмотрен слот M.2 PCIe 5.0 x4, два разъема M.2 PCIe 4.0 x4 и пара SlimSAS SFF-8654 4i PCIe 4.0 x4. Высокоскоростные интерфейсы Thunderbolt, способные обеспечить пропускную способность до 192 Гбит/с, дополняют перечень возможностей подключения.

MAXSUN позиционирует MoDT Mini Station как высокопроизводительное решение для задач, связанных с искусственным интеллектом, которое сочетает в себе мощность, компактность и тихую работу. Информация о дате начала продаж и стоимости устройства пока не разглашается.