Состоялся официальный анонс линеек высокопроизводительных CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 и графических адаптеров Radeon AI PRO 9000. Эти инновационные продукты предназначены для ресурсоемких задач в профессиональных сферах, включая машинное обучение и 3D-моделирование.

Семейство Ryzen Threadripper 9000 включает в себя несколько моделей процессоров, основанных на архитектуре Zen 5, в том числе флагманскую модель с 96 ядрами и 192 потоками. Процессоры, предназначенные для сокета sTR, поддерживают до 128 линий PCIe, до 2 ТБ оперативной памяти DDR5 (ECC) и набор инструкций AVX-512.

По заявлениям компании, по сравнению с серией 7000, производительность новых процессоров увеличилась в среднем на 16% в стандартных рабочих нагрузках и до 25% при выполнении операций искусственного интеллекта. Однако увеличилось и максимальное значение TDP, достигнув 500 Вт.

Также были представлены более доступные чипы серий Threadripper PRO 9000 WX (до 96 ядер/192 потоков, TDP до 350 Вт, без поддержки AMD PRO, с урезанным набором интерфейсов) и Threadripper 9000X HEDT, ориентированные на компьютеры и рабочие станции начального уровня.

Видеокарты Radeon AI PRO 9000 построены на базе графического процессора Navi 48. Топовой моделью является Radeon AI Pro R9700 с 64 вычислительными блоками RDNA 4 (4096 потоковых процессоров), 128 AI-ядрами и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 (заявленная производительность — до 1531 TOPS).

Процессоры Ryzen Threadripper 9000X будут доступны в розничной продаже, в то время как Ryzen Threadripper PRO 9000 WX — только через OEM-производителей серверов и рабочих станций. Поставки видеокарт Radeon AI PRO 9000 будут осуществляться через партнерскую сеть AMD. Информация о дате начала продаж и стоимости новинок пока не разглашается.