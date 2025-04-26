Пока геймеры и энтузиасты рассчитывали на нормализацию рынка видеокарт, реальность оказалась жестче: цены на GPU от Nvidia и AMD снова стремительно растут. На вторичном рынке и в рознице новые модели продаются с огромной наценкой — и похоже, что это только начало.

Как изменилась стоимость видеокарт в апреле 2025 года

На днях один из последних компьютерных магазинов в Кремниевой долине, Central Computers, сообщил своим подписчикам, что получил небольшую партию видеокарт AMD. Например, Radeon RX 9070 XT с рекомендованной ценой $599 предлагалась за $850 — на $250 дороже.

Проверка крупнейших американских ритейлеров и торговых площадок вроде eBay показывает: проблема носит массовый характер. Многие модели AMD подорожали на $100–$280. Цена Nvidia RTX 5080 перевалила за $1 500, что на $500 превышает рекомендованную стоимость. А флагманская RTX 5090 продаётся за $3 000 вместо официальных $2 000 — если вообще удастся её найти.

Актуальные цены на GPU: апрель 2025

Модель РРЦ Средняя цена на eBay (март–апрель) Минимальная розничная цена (25 апреля) AMD Radeon RX 9070 XT $599 $957 $880 AMD Radeon RX 9070 $549 $761 $835 Nvidia RTX 5090 $1 999 $3 871 $3 140 Nvidia RTX 5080 $999 $1 533 $1 390 Nvidia RTX 5070 Ti $749 $1 052 $825 Nvidia RTX 5070 $549 $715 $610

Что происходит на российском рынке видеокарт

В России ситуация развивается аналогично, а в некоторых сегментах даже острее. Из-за ограниченных поставок, пошлин, укрепления доллара и особенностей серого импорта новые видеокарты Nvidia и AMD резко подорожали.

Nvidia RTX 5090 почти отсутствует в продаже — отдельные предложения стартуют от 400–450 тысяч рублей .

почти отсутствует в продаже — отдельные предложения стартуют от . Nvidia RTX 5080 продаётся за 250–300 тысяч рублей , в зависимости от магазина и региона.

продаётся за , в зависимости от магазина и региона. AMD Radeon RX 9070 XT стоит в среднем 120–140 тысяч рублей .

стоит в среднем . На маркетплейсах и в частных объявлениях наблюдается серьёзная наценка: от 30 до 60% выше рекомендованных цен.

Таким образом, российский рынок полностью отражает общемировую тенденцию: видеокарты становятся дефицитным и дорогим товаром, особенно в премиальном сегменте.

В чём причина нового роста цен на видеокарты

Нельзя винить только пошлины. Уже в начале марта 2025 года стало ясно, что многие продавцы завышают цены даже на модели начального уровня от AMD сразу после их выхода. Рост цен также нельзя объяснить ажиотажным спросом: объёмы продаж на eBay невелики — за последние 30 дней было выставлено всего около 1 100 новых видеокарт Nvidia и 266 новых видеокарт AMD.

Тем не менее, таможенные тарифы могут усилить давление на рынок в ближайшее время. С 2 мая отменяется действие правила de minimis в США, которое освобождало от налогов поставки стоимостью до $800. Это может спровоцировать дальнейший рост цен и ухудшение ситуации на глобальном рынке.