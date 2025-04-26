Пока геймеры и энтузиасты рассчитывали на нормализацию рынка видеокарт, реальность оказалась жестче: цены на GPU от Nvidia и AMD снова стремительно растут. На вторичном рынке и в рознице новые модели продаются с огромной наценкой — и похоже, что это только начало.
Как изменилась стоимость видеокарт в апреле 2025 года
На днях один из последних компьютерных магазинов в Кремниевой долине, Central Computers, сообщил своим подписчикам, что получил небольшую партию видеокарт AMD. Например, Radeon RX 9070 XT с рекомендованной ценой $599 предлагалась за $850 — на $250 дороже.
Проверка крупнейших американских ритейлеров и торговых площадок вроде eBay показывает: проблема носит массовый характер. Многие модели AMD подорожали на $100–$280. Цена Nvidia RTX 5080 перевалила за $1 500, что на $500 превышает рекомендованную стоимость. А флагманская RTX 5090 продаётся за $3 000 вместо официальных $2 000 — если вообще удастся её найти.
Актуальные цены на GPU: апрель 2025
|Модель
|РРЦ
|Средняя цена на eBay (март–апрель)
|Минимальная розничная цена (25 апреля)
|AMD Radeon RX 9070 XT
|$599
|$957
|$880
|AMD Radeon RX 9070
|$549
|$761
|$835
|Nvidia RTX 5090
|$1 999
|$3 871
|$3 140
|Nvidia RTX 5080
|$999
|$1 533
|$1 390
|Nvidia RTX 5070 Ti
|$749
|$1 052
|$825
|Nvidia RTX 5070
|$549
|$715
|$610
Что происходит на российском рынке видеокарт
В России ситуация развивается аналогично, а в некоторых сегментах даже острее. Из-за ограниченных поставок, пошлин, укрепления доллара и особенностей серого импорта новые видеокарты Nvidia и AMD резко подорожали.
- Nvidia RTX 5090 почти отсутствует в продаже — отдельные предложения стартуют от 400–450 тысяч рублей.
- Nvidia RTX 5080 продаётся за 250–300 тысяч рублей, в зависимости от магазина и региона.
- AMD Radeon RX 9070 XT стоит в среднем 120–140 тысяч рублей.
- На маркетплейсах и в частных объявлениях наблюдается серьёзная наценка: от 30 до 60% выше рекомендованных цен.
Таким образом, российский рынок полностью отражает общемировую тенденцию: видеокарты становятся дефицитным и дорогим товаром, особенно в премиальном сегменте.
В чём причина нового роста цен на видеокарты
Нельзя винить только пошлины. Уже в начале марта 2025 года стало ясно, что многие продавцы завышают цены даже на модели начального уровня от AMD сразу после их выхода. Рост цен также нельзя объяснить ажиотажным спросом: объёмы продаж на eBay невелики — за последние 30 дней было выставлено всего около 1 100 новых видеокарт Nvidia и 266 новых видеокарт AMD.
Тем не менее, таможенные тарифы могут усилить давление на рынок в ближайшее время. С 2 мая отменяется действие правила de minimis в США, которое освобождало от налогов поставки стоимостью до $800. Это может спровоцировать дальнейший рост цен и ухудшение ситуации на глобальном рынке.