Компания Intel без рекламной кампании представила новый процессор Core Ultra 3 205 для настольных компьютеров. И вот, в интернете стали появляться первые результаты тестов, показывающие, что в своей ценовой нише он демонстрирует вполне достойную производительность.

Этот восьмиядерный процессор был протестирован с материнской платой на базе чипсета H810MK и 8 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 6 он получил 2 664 балла в одноядерном тесте и 9 935 баллов в многоядерном. Это превосходит результаты Core i3-14100F на 11% и 23% соответственно.





Наиболее близким по производительности конкурирующим решением компании AMD оказался Ryzen 5 5600X3D (2085/9380 баллов), рекомендованная цена которого заметно выше – 229 долларов (18 400 руб.).

Стоит отметить, что Intel Core Ultra 3 205 функционирует на частоте до 4,9 ГГц, имеет TDP в 57 Вт и оснащен 15 МБ Smart Cache. Во Франции его можно приобрести по цене 155 евро (14 580 руб.).



