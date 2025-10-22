ASUS представила специальную версию видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT, посвящённую игре Call of Duty: Black Ops 7. В оформлении устройства использованы фирменные элементы серии Black Ops — логотип Black Ops 7 и оранжевые акценты. Ограниченная серия видеокарт поступит в продажу у выбранных ритейлеров по всему миру и будет комплектоваться цифровой копией стандартной ПК-версии игры. Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года.

Видеокарта TUF Gaming Radeon RX 9070 XT построена на новой архитектуре AMD RDNA 4 и оснащена 16 ГБ видеопамяти. Она поддерживает технологию AMD FSR 4, использующую машинное обучение для апскейлинга и повышения производительности в более чем 85 играх. Поддержка интерфейса DisplayPort 2.1 обеспечивает вывод изображения в высоком разрешении при высоких частотах обновления.

ASUS сделала акцент на охлаждении и надёжности. RX 9070 XT оснащена тремя вентиляторами Axial-tech с 11 лопастями, обеспечивающими стабильный воздушный поток через оптимизированный радиатор. Технология 0dB позволяет вентиляторам полностью останавливаться при низкой нагрузке, обеспечивая бесшумную работу. Для отвода тепла также предусмотрены широкие вентиляционные отверстия на алюминиевой задней панели.

Переключатель Dual BIOS даёт пользователю возможность выбрать режим производительности или тишины без использования дополнительного ПО. При этом фирменная утилита ASUS GPU Tweak III позволяет гибко настраивать параметры, регулировать обороты вентиляторов и мониторить состояние системы.

Вместо традиционной термопасты ASUS применила термопрокладку с фазовым переходом, которая под воздействием тепла плавится, заполняя микропространства и улучшая теплоотвод. Такая система обеспечивает более эффективное охлаждение и долговечность по сравнению с обычными решениями. Кроме того, карта оснащена металлическим экзоскелетом для повышения прочности, подшипниками с двойными шариками для увеличения срока службы вентиляторов и дополнительной опорой для предотвращения прогиба.



