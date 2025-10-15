Apple анонсировала чип Apple M5, созданный по третьему поколению 3-нм техпроцесса. Главное — более чем четырёхкратный пик вычислительной мощности GPU для ИИ относительно M4, новый 10-ядерный графический блок с Neural Accelerator в каждом ядре, более быстрый CPU, ускоренный 16-ядерный Neural Engine и увеличенная пропускная способность единой памяти до 153 ГБ/с. Чип Apple M5 поступит в 14-дюймовый MacBook Pro, iPad Pro и Apple Vision Pro — предзаказ открыт сегодня.

Что нового в архитектуре: GPU с акцентом на ИИ

В чип Apple M5 дебютировал 10-ядерный GPU нового поколения. В каждом графическом ядре появился Neural Accelerator, поэтому ИИ-нагрузки на GPU выполняются значительно быстрее — свыше чем в четыре раза относительно M4. При этом графическая подсистема выросла до 30% по сравнению с M4 и до 2,5 раза по сравнению с M1. Также добавлен движок трассировки лучей третьего поколения: в приложениях, использующих ray tracing, прирост графики достигает 45%.

Для стабильности кадров и ускорения отрисовки применено переработанное динамическое кэширование второго поколения. В результате улучшаются плавность игр, реалистичность 3D-сцен и время рендеринга сложных проектов. Дополнительно Apple Vision Pro на чипе Apple M5 выводит на 10% больше пикселей на micro-OLED-экраны и повышает частоту до 120 Гц — картинка становится чётче, а смазывание уменьшается.

CPU, Neural Engine и память: как растёт системная скорость

Процессорная часть включает до 10 ядер: до четырёх производительных и шесть энергоэффективных. По данным Apple, в чипе Apple M5 «самое быстрое в мире» производительное ядро, а многопоточная производительность увеличилась до 15% относительно M4. Обновлённый 16-ядерный Neural Engine работает быстрее и энергоэффективнее, дополняя нейроускорители в CPU и GPU.

Единая память ускорена почти на треть — до 153 ГБ/с, что помогает держать крупные локальные модели, быстрее обрабатывать графику и ИИ-задачи и повышать многопоточную производительность приложений. Поддерживается объём памяти до 32 ГБ, поэтому можно без подвисаний держать, например, Adobe Photoshop и Final Cut Pro параллельно, одновременно загружая большие файлы в облако.





Разработчикам: готовый прирост на Core ML и Metal 4

GPU-архитектура чипа Apple M5 тесно интегрирована с фреймворками Apple. Приложения на Core ML, Metal Performance Shaders и Metal 4 автоматически получают прирост. Кроме того, разработчики могут напрямую программировать Neural Accelerators через Tensor API в Metal 4. Это ускоряет запуск диффузионных моделей в Draw Things и выполнение локальных LLM на платформах вроде webAI.

Устройства и сценарии: от MacBook Pro до Vision Pro

Чип Apple M5 приходит сразу в три продукта: новый 14-дюймовый MacBook Pro, iPad Pro и Apple Vision Pro. В повседневных сценариях на Mac ускоряются генерация изображений, локальный запуск LLM и задачи глубинного обучения. На iPad Pro выигрывают рабочие процессы с ИИ-видеомасками и диффузионными моделями. На Vision Pro быстрее работают функции, использующие ИИ, включая преобразование 2D-фото в пространственные сцены и создание Persona.