Процессор Apple A19 Pro, установленный в iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, показал впечатляющие, но неоднозначные результаты в синтетических тестах. В одноядерной производительности он остался лидером, однако в многоядерных нагрузках уступил конкурентам — Samsung Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite 5.

A19 Pro: прирост мощности с акцентом на эффективность

A19 Pro создан на базе третьего поколения 3-нм техпроцесса TSMC (N3P). Он включает шесть ядер — два производительных и четыре энергоэффективных. В сравнении с прошлогодним A18 Pro прирост составил около 13%.





Geekbench 6 зафиксировал у A19 Pro 3895 баллов в одноядерном тесте и 9746 — в многоядерном. Таким образом, процессор Apple сохранил лидерство в одноядерной производительности, но уступил конкурентам в многоядерных сценариях.

Exynos 2600: первый 2-нм чип в смартфоне

Samsung Exynos 2600 производится на фабриках Samsung Foundry с применением 2-нм техпроцесса Gate-All-Around (GAA). Эта технология предполагает полное «оборачивание» затвора вокруг канала, что уменьшает утечку тока и повышает энергоэффективность. В результате получаются более компактные и мощные чипы.





Exynos 2600, по данным тестов, превзошёл A19 Pro в многоядерной производительности на 15,5%, но отстал в одноядерном тесте на 15%. Предполагается, что он будет использоваться в Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge во всех регионах, кроме США, Канады и Китая. На этих рынках смартфоны будут работать на Snapdragon 8 Elite 5.

Стоит отметить, что Samsung применяет GAA-транзисторы уже с 3-нм поколения, тогда как TSMC внедрит эту технологию только с выходом своего 2-нм техпроцесса позже в 2025 году.





Snapdragon 8 Elite 5: разгон против эффективности

Snapdragon 8 Elite 5, протестированный на Galaxy S26 Edge даже в «урезанной» версии с частотой 4,0 ГГц вместо стандартных 4,74 ГГц, показал результат 11 515 баллов в многоядерном тесте Geekbench. Это на 18,2% выше, чем у A19 Pro. По одноядерной производительности процессор Qualcomm уступил чипу Apple на 12,9%.

Влияют ли бенчмарки на продажи?

Несмотря на разницу в тестах Geekbench, аналитики уверены: это вряд ли повлияет на реальный выбор покупателей. Смартфоны с A19 Pro — iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — будут конкурировать на рынке с Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra не только мощностью процессоров, но и дизайном, экосистемой и пользовательским опытом.





Как показывает практика, решения о покупке редко принимаются только на основании «сухих» бенчмарков. Для большинства пользователей важнее удобство, камера и бренд, чем цифры в тестах.