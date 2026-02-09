Sony подтвердила, что следующий выпуск PlayStation State of Play состоится 12 февраля. Презентация начнётся в 14:00 по тихоокеанскому времени, в 17:00 по восточному времени и в 23:00 по центральноевропейскому времени. Продолжительность шоу составит около 60 минут, что делает его одним из самых длинных выпусков State of Play за последнее время.

Компания сообщила, что в рамках трансляции будут показаны игры как от внутренних студий PlayStation, так и от сторонних издателей, а также инди-проекты. Ожидается, что в программе появятся долгожданные эксклюзивы, среди которых Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog и, возможно, Saros.

Также есть вероятность, что на презентации уделят внимание проекту Marathon от Bungie, который сталкивался с трудностями в разработке, и, возможно, назовут дату его выхода. Не исключено появление новостей о версии Death Stranding 2 для ПК.

В сети ходят слухи о возможном анонсе новой игры во вселенной God of War. Владельцы PlayStation 5 Pro также могут рассчитывать на информацию, связанную с технологией PSSR 2.0.

Кроме того, Sony традиционно включает в свои презентации ремейки и ремастеры. Предыдущие выпуски State of Play также отличались неожиданными аппаратными анонсами, такими как беспроводные колонки Pulse Elite и игровой монитор с частотой 240 Гц, которые до сих пор не получили официальную цену и дату выхода. Не исключено, что компания представит ещё одно новое устройство под брендом PlayStation.



