Switch 2 разошлась тиражом 3,5 миллиона за первые 4 дня

Nintendo сообщила, что Switch 2 стала самым быстро продаваемым устройством компании, опередив все предыдущие консоли по стартовым продажам.

Новая игровая консоль Nintendo Switch 2, стартовавшая на рынке всего четыре дня назад, уже достигла рекордных показателей — по данным компании, в мире продано более 3,5 миллиона экземпляров. Это делает её самым успешным стартом среди всех устройств Nintendo, включая первую версию Switch, продажи которой составили 2,74 миллиона за первый месяц после релиза.

Switch 2 стартовала с максимальным спросом

Рекомендованная цена Switch 2 для рынка США составляет $450. Пока она не изменилась, несмотря на новые тарифные пошлины, обсуждаемые в последние недели. Консоль быстро разошлась в рознице: зафиксирован ажиотажный спрос, а наличие устройства в магазинах остается ограниченным.

Консоль получила увеличенный экран, переработанные контроллеры Joy-Con, усовершенствованную начинку и поддержку игр от первой версии Switch. Среди главных тайтлов на старте — обновлённая The Legend of Zelda: Breath of the Wild и эксклюзивный Mario Kart World.

Switch 2 пока далеко до общего успеха оригинальной консоли

Несмотря на головокружительный старт, Switch 2 ещё предстоит пройти длинный путь, чтобы приблизиться к общим показателям первой модели. Оригинальный Switch, представленный в 2017 году, остаётся одной из самых продаваемых консолей в истории и разошёлся тиражом свыше 150 миллионов экземпляров по всему миру.

Пока Nintendo не комментирует дальнейшие планы относительно поставок и расширения линейки игр, однако успех первых дней уже задаёт высокий ориентир. Представители Nintendo пока не ответили на запрос о дополнительной информации.