Студия Siberian Koala анонсировала кооперативный 3D платформер Steal Out, ориентированный на PvE и PvP-сражения до четырёх игроков. Игра предложит хаотичный геймплей с ограблениями, перестрелками и множеством режимов, рассчитанных на соперничество и командное взаимодействие.

Проект выйдет в четвёртом квартале 2025 года и будет включать поддержку Twitch-интеграции — зрители смогут влиять на происходящее в реальном времени.

В Steal Out доступно несколько режимов и упор на динамику

Steal Out объединяет в себе элементы платформера, экшена и соревновательной PvP-механики. Игроков ждёт набор режимов: Сюжетная кампания, «Укради и продай», «Царь горы», «Побег», «Ночное ограбление», «Драка за монеты», «Бойцовский клуб» и «Попробуй отбери».

Разработчики обещают бесшовный подбор игроков, минимум языковых барьеров и интуитивную механику. По их словам, игра создавалась с прицелом на яркий, насыщенный событиями хаос, в котором можно быстро войти в процесс, прокачаться и выйти победителем.

Разработчики ориентируются на широкую аудиторию

В официальном заявлении команда Siberian Koala подчеркнула:

«Мы создали эту игру, чтобы подарить игрокам настоящий хаос, где каждый сможет пройти путь от новичка до короля подполья. Разнообразие режимов, отсутствие языковых барьеров, легкий подбор игроков и интеграция с Twitch — Steal Out гарантирует захватывающие эмоции и адреналин каждому».

Дата выхода — четвёртый квартал 2025 года.



