В современном мире видеоигр некоторые независимые проекты привлекают больше внимания, чем отдельные крупнобюджетные релизы. Примером может служить Mina the Hollower, выполненная в духе старых приключенческих игр от создателей Shovel Knight, выход которой откладывается.

Команда Yacht Club Games сообщила о переносе даты выхода Mina the Hollower. Изначально игра должна была выйти 31 октября, но теперь релиз состоится немного позже. Разработчики пока не назвали точную дату, но заверили, что ждать осталось недолго: процесс разработки близится к завершению, осталось отшлифовать незначительные детали и закончить перевод на другие языки. Новую дату объявят после отправки финальной версии игры на сертификацию для консолей.

Как сообщает Yacht Club Games:

«Это не серьезная задержка, а просто время, необходимое для окончательной доработки и балансировки, чтобы игра засияла по-настоящему. В связи с этим мы хотели бы принести свои извинения! Тем не менее мы не откажемся от наших обязательств по обеспечению качества. Наша цель — сделать так, чтобы у нашей команды разработчиков было достаточно времени и ресурсов для создания невероятного приключения, и мы дадим вам именно это. Это не пустые обещания!»

Стоит напомнить, что Mina the Hollower — это намеренно старомодный изометрический экшен с восьмибитной графикой, призванный вызвать у игроков ностальгию по временам расцвета The Legend of Zelda и других культовых игр прошлого.