Платформа Roblox уже использует несколько методов для определения возраста игроков, включая верификацию через документы, подтверждение согласия родителей и технологию распознавания возраста по лицу.

Теперь, согласно заявлению директора по безопасности компании Матта Кауфмана, эти методы будут распространены на всех пользователей, которые пользуются функциями коммуникации внутри Roblox, до конца этого года.





По словам Кауфмана, комбинация различных способов «обеспечивает более точное определение возраста, чем простое указание даты рождения при создании аккаунта».

Компания отмечает, что после внедрения возрастных проверок для всех игроков с доступом к чату и голосовым функциям, появится возможность запускать новые механизмы, которые будут препятствовать общению взрослых пользователей с детьми.

«С помощью этой информации мы также внедрим системы, ограничивающие коммуникацию между взрослыми и несовершеннолетними, если только они не знакомы в реальной жизни», — говорится в заявлении.





Эти меры, как подчеркивает Roblox, позволят предоставить игрокам доступ к функциям и контенту, соответствующим их возрасту. Компания также надеется, что этот шаг станет стандартом для других игровых, социальных и коммуникационных платформ.

Roblox, завоевавший огромную популярность среди детей и подростков за последние годы, ежемесячно привлекает сотни миллионов активных пользователей. Но вместе с этим у платформы возникли серьёзные проблемы с безопасностью.





В прошлом году появились многочисленные сообщения о том, что Roblox недостаточно защищает несовершеннолетних пользователей. В результате компания ужесточила правила для игроков младше 13 лет и расширила родительский контроль.

В марте сооснователь и CEO Roblox Дейв Баззуки, что если родители сомневаются в безопасности платформы, они могут вовсе не допускать детей к ней.

«Мой первый совет: если вы не чувствуете себя комфортно, не позволяйте детям пользоваться Roblox. Это звучит парадоксально, но я всегда доверяю родителям в том, что касается их решений», — пояснил Баззуки.



