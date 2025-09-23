Хидео Кодзима показал новый тизер хоррор-проекта OD, создаваемого эксклюзивно для Xbox. Разработка ведётся на Unreal Engine при технической поддержке Microsoft, и, по словам главы Xbox Фила Спенсера, уже «идёт полным ходом».

Атмосфера и сюжетные намёки

Трёхминутный трейлер знакомит с героиней в исполнении Софии Лиллис. Она открывает красную дверь и зажигает свечи, напоминающие детей из колб в Death Stranding. За окном льёт дождь, слышатся пугающие удары, а персонаж дрожит от страха. Уже по первому видео понятно, что OD будет исследовать тему ужаса и «порог страха» игрока.

Технологии и поддержка Microsoft

В отличие от предыдущих игр Кодзимы, использовавших движок Decima от Sony, OD создаётся на Unreal Engine. Кодзима отметил, что «технология на шаг выше, чем в Death Stranding 2«.

Фил Спенсер подчеркнул, что Microsoft помогает студии не только с визуальной частью, но и с закулисной технической работой. «OD смелая, уникальная и несомненно от этой студии», — заявил он.





Игра или фильм?

OD позиционируется как гибрид игрового и кинематографического опыта. Сам Кодзима обещает инновации в геймплее, повествовании и вовлечении игрока. Известно, что режиссёр Джордан Пил также участвует в проекте, но работает над другой частью общей вселенной OD. Именно этим, вероятно, объясняется подзаголовок OD Knock.

Дата выхода пока неизвестна

Хотя разработка активно продвигается, ни точной даты релиза, ни платформ за пределами Xbox пока не названо. Спенсер лишь отметил, что команда «очень воодушевлена» сотрудничеством и тем, что готовится дальше.



