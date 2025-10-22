uj7jtp433azcgwj457qpu5 1890 80.jpg
Зарубежные издания регулярно радуют (или огорчают) читателей списками лучших видеоигр всех времен, которые, как правило, отличаются друг от друга и вызывают немало споров. Редакция PC Gamer не стала исключением и представила свой свежий топ-100.

Самым спорным аспектом подобных рейтингов обычно является расстановка игр на конкретные позиции. Чтобы минимизировать субъективность, PC Gamer разработали собственную систему оценки. Игры оценивались по трем параметрам: качество (60%), уникальность (20%) и воздействие на игровую индустрию (20%).

Но даже такой подход не избавил от вопросов. Первые три строчки заняли Baldur’s Gate 3, Disco Elysium — The Final Cut и Dwarf Fortress. Если лидерство Baldur’s Gate 3 не вызывает сомнений, то влияние Disco Elysium и Dwarf Fortress на индустрию представляется весьма скромным, так как эти проекты не стали родоначальниками каких-либо новых тенденций. Тем не менее, PC Gamer утверждает, что эти игры оказали значительное влияние на другие проекты (без указания конкретных примеров).

Первая часть списка выглядит следующим образом:

  1. Baldur’s Gate 3
  2. Disco Elysium — The Final Cut
  3. Dwarf Fortress
  4. «Ведьмак 3: Дикая Охота»
  5. Crusader Kings III
  6. Stardew Valley
  7. Caves of Qud
  8. Balatro
  9. Elden Ring
  10. Red Dead Redemption 2
  11. DOOM (1993)
  12. XCOM 2
  13. Kingdom Come: Deliverance 2
  14. Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition
  15. Half-Life 2
  16. Sekiro: Shadows Die Twice
  17. Rimworld
  18. Prey
  19. Thief Gold
  20. Minecraft
  21. Planescape: Torment
  22. Divinity: Original Sin 2
  23. Undertale
  24. Dark Souls Remastered
  25. Dishonored 2

С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В нем представлены такие игры, как Fallout: New Vegas и The Stanley Parable, а также Portal 2 и TES III: Morrowind.


