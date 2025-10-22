Зарубежные издания регулярно радуют (или огорчают) читателей списками лучших видеоигр всех времен, которые, как правило, отличаются друг от друга и вызывают немало споров. Редакция PC Gamer не стала исключением и представила свой свежий топ-100.

Самым спорным аспектом подобных рейтингов обычно является расстановка игр на конкретные позиции. Чтобы минимизировать субъективность, PC Gamer разработали собственную систему оценки. Игры оценивались по трем параметрам: качество (60%), уникальность (20%) и воздействие на игровую индустрию (20%).

Но даже такой подход не избавил от вопросов. Первые три строчки заняли Baldur’s Gate 3, Disco Elysium — The Final Cut и Dwarf Fortress. Если лидерство Baldur’s Gate 3 не вызывает сомнений, то влияние Disco Elysium и Dwarf Fortress на индустрию представляется весьма скромным, так как эти проекты не стали родоначальниками каких-либо новых тенденций. Тем не менее, PC Gamer утверждает, что эти игры оказали значительное влияние на другие проекты (без указания конкретных примеров).

Первая часть списка выглядит следующим образом:

Baldur’s Gate 3 Disco Elysium — The Final Cut Dwarf Fortress «Ведьмак 3: Дикая Охота» Crusader Kings III Stardew Valley Caves of Qud Balatro Elden Ring Red Dead Redemption 2 DOOM (1993) XCOM 2 Kingdom Come: Deliverance 2 Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition Half-Life 2 Sekiro: Shadows Die Twice Rimworld Prey Thief Gold Minecraft Planescape: Torment Divinity: Original Sin 2 Undertale Dark Souls Remastered Dishonored 2

С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В нем представлены такие игры, как Fallout: New Vegas и The Stanley Parable, а также Portal 2 и TES III: Morrowind.



