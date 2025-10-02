Несмотря на угасающий интерес к экранизациям комиксов Marvel, видеоигры о супергероях по-прежнему популярны. Грядущая ретро-игра Marvel Cosmic Invasion, недавно получившая демоверсию, готова пополнить их ряды.

В демоверсии представлены два уровня — Нью-Йорк и легендарный Геликарриер, а также девять игровых персонажей: Женщина-Халк, Ракета, Веном, Файла-Велл, Человек-паук, Шторм, Росомаха, Нова и Капитан Америка. Игрокам предлагается как одиночное прохождение обеих локаций, так и два многопользовательских режима: онлайн и локальный.

Уже появились первые отзывы пользователей Steam. Значительная часть игроков указывает на излишнюю простоту игры, вызванную проблемами с балансом, и недостаточную динамику в сражениях. Однако практически все отмечают приятный визуальный стиль боевика.

Релиз Marvel Cosmic Invasion запланирован на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Официальная дата выхода ретро-экшена пока не объявлена, но предполагается, что игра поступит в продажу до конца 2025 года.