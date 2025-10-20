Компания Electronic Arts объявила, что мобильная версия The Sims Mobile будет закрыта 20 января 2026 года, почти восемь лет спустя после своего релиза в марте 2018-го. Последнее обновление уже вышло, а 21 октября игра будет удалена из магазинов приложений. Так как игра требует постоянного подключения к серверам, после их отключения в неё больше нельзя будет играть.

«Сообщество The Sims Mobile и The Sims в целом наполнено творчеством, добротой и воображением, — заявила EA. — Вы вдохновляли нас своими историями, постройками и симами. Мы гордимся, что прошли этот путь вместе с вами».

До полного закрытия EA проведёт 14 финальных событий, включая временные квесты и охоты за сокровищами. Возможность тратить реальные деньги в игре уже отключена, но игроки смогут использовать оставшуюся внутриигровую валюту. Также теперь доступна бесконечная энергия, чтобы игроки могли спокойно завершить свои проекты и насладиться последними месяцами игры.

6 января компания откроет все предметы в режимах строительства и создания персонажей, чтобы пользователи могли как следует оформить свои дома и симов перед тем, как The Sims Mobile уйдёт в историю.

Закрытие связано с тем, что EA и студия Maxis сосредоточились на разработке нового проекта под названием Project Rene, который будет доступен на разных платформах, включая мобильные устройства. Однако это решение стало разочарованием для многих фанатов, особенно тех, кто вкладывал реальные деньги в игру.



