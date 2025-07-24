Electronic Arts представила первый трейлер Battlefield 6 — новой части популярной серии шутеров от первого лица. Ролик носит в основном кинематографический характер и раскрывает завязку масштабного международного конфликта, лежащего в основе сюжета.

В центре сюжета — борьба с группировкой Pax Armata

Трейлер начинается с обращения президента США, в котором он осуждает внезапную атаку со стороны наёмников, известной как Pax Armata. Далее следуют зрелищные сцены с военной техникой, боевыми столкновениями и фирменными разрушениями, ставшими визитной карточкой серии. Действие разворачивается в Нью-Йорке, а также в горных и пустынных регионах — вероятно, это первые намёки на игровые карты.

Согласно описанию видео и пресс-релизу, Pax Armata — это организация, состоящая из бывших членов НАТО, нацеленных на борьбу с самим альянсом и его союзниками. В результате конфронтация перерастает в полномасштабную войну. Хотя о сюжетной кампании официально пока не объявлено, ролик предполагает, что представленные персонажи и локации сыграют важную роль в игре.

Мультиплеер покажут в июле

В конце трейлера сообщается, что 31 июля состоится полноценная презентация мультиплеерного режима. Пресс-служба EA подтвердила, что трансляция стартует в 14:30 по восточному времени США (21:30 по Москве). Зрителям покажут новые карты и игровые режимы. Точная дата выхода Battlefield 6 и сроки начала бета-тестирования пока не раскрыты.





Для EA запуск Battlefield 6 имеет стратегическое значение. Предыдущая игра — Battlefield 2042 — получила критические отзывы, а мобильная версия была отменена. В связи с этим компания консолидировала усилия четырёх внутренних студий — DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion — в единое подразделение Battlefield Studios.

Как отмечает Ars Technica, в планах EA — привлечь к проекту до 100 миллионов игроков. Это амбициозная цель с учётом высокой конкуренции в жанре онлайн-шутеров. Battlefield 6 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.



