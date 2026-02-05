Guerrilla Games и PlayStation официально представили новую игру во вселенной Horizon под названием Horizon Hunters Gathering.

Проект выйдет на PS5 и ПК и описывается как тактический кооперативный экшен, действие которого разворачивается в мире Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West.

Согласно трейлеру, до трех игроков смогут объединяться в команду Охотников, чтобы защищать мир, находящийся под угрозой из-за смертоносных машин. На старте Hunters Gathering будет доступна как для одиночного прохождения с управляемыми ИИ напарниками, так и для совместной игры с другими пользователями. Однако в будущих публичных тестированиях будет доступен только кооперативный режим.

По словам разработчиков, игра получит полноценную сюжетную кампанию, которая познакомит игроков с новыми тайнами, персонажами и угрозами. Guerrilla планирует провести закрытое тестирование небольшого масштаба в конце февраля. Записаться на него можно через программу PlayStation Beta Program.

Игровой директор проекта Арьян Бак, ранее занимавший пост арт-директора Horizon Zero Dawn, отметил, что идея совместной охоты на машины существовала с самых ранних этапов создания вселенной Horizon.





Он рассказал, что разработка началась с небольшой команды внутри Guerrilla, которая стала экспериментировать с форматом кооперативного геймплея, опираясь на опыт создания мультиплеера Killzone и успех Horizon Zero Dawn. Целью было органично привнести кооперативный экшен в серию Horizon.

По словам Бака, боевая система будет тактической, реактивной и требующей высокого мастерства. Основой игрового процесса станут повторяемые охоты. Игроки смогут выбирать из набора уникальных Охотников, каждый из которых обладает собственным стилем боя, оружием ближнего или дальнего действия, а также ролью, дополненной роуглайт-системой перков для создания индивидуального билда.

Между заданиями игроки будут возвращаться в Hunters Gathering — социальный хаб, где можно настраивать персонажей, посещать торговцев, улучшать снаряжение и объединяться с другими игроками.

На данный момент представлены два игровых режима. Первый — Machine Incursion, интенсивная миссия, в которой волны машин вырываются из подземных порталов под предводительством мощного босса. Второй режим — Cauldron Descent, более продолжительное многоэтапное испытание с постоянно меняющимися комнатами, где игроков ждут жесткие бои, скрытые проходы и награды для команд, готовых рисковать.

С момента запуска франшизы Horizon в 2017 году Guerrilla Games выпустила Horizon Zero Dawn, дополнение The Frozen Wilds, Horizon Forbidden West, Horizon: Call of the Mountain, дополнение Burning Shores и Lego Horizon Adventures. Кроме того, недавно NCSoft анонсировала Horizon Steel Frontiers — MMORPG по мотивам вселенной Horizon.