Пользователь Reddit под ником drumjolter1 заметил, что описание версии Kingdom Come: Deliverance для PS4 в итальянском PlayStation Store было изменено: в нем появился абзац с описанием улучшенной версии игры для PS5.

Позже выяснилось, что аналогичное изменение появилось и в британском PlayStation Store, а затем, судя по всему, начало распространяться и на другие европейские версии магазина.

Добавленный текст гласил: «Версия Kingdom Come: Deliverance для PS5 теперь включает графические улучшения, в том числе разрешение 4K, повышенную частоту кадров, текстуры высокого разрешения и многое другое. Средневековая Богемия еще никогда не выглядела так красиво».

Вскоре после этого соответствующие страницы PlayStation Store были оперативно отредактированы, а упомянутый абзац удален. Это наводит на мысль, что официальный анонс готовится, а изменения в магазине были опубликованы преждевременно по ошибке.

Оригинальная Kingdom Come: Deliverance вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и ПК, а в марте 2024 года получила порт для Nintendo Switch. Пока неизвестно, будет ли предполагаемое обновление для PS5 сопровождаться версией для Xbox Series X/S или будущей Switch 2.





На базовой PlayStation 4 игра работала в разрешении 900p при 30 кадрах в секунду, а на PS4 Pro — в 1080p при тех же 30 fps. Поэтому переход на 4K и более высокую частоту кадров стал бы заметным шагом вперед, особенно если оба улучшения будут доступны одновременно, а не в виде отдельных режимов качества и производительности.